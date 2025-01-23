Roma'da Lazio ile Real Sociedad Maçı Öncesi Çıkan Olaylarda 3 İspanyol Taraftar Bıçaklandı

Roma'da Korkunç Olay: 3 İspanyol Taraftar Bıçaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, bugün UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde oynanacak olan Lazio ile Real Sociedad maçı öncesinde, dün akşam meydana gelen olaylar büyük endişe yarattı. İspanyol taraftarlar hedef alındı.

Olay Detayları

İtalyan basınının bildirdiğine göre, Roma'nın Monti Mahallesinde bulunan Leonina Caddesi üzerinde yaklaşık 70 kişilik bir İspanyol taraftar grubuna, 80 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldıran grubun, Lazio taraftarları olduğu iddia ediliyor.

Olaylar sonucu toplamda 9 kişi yaralandı, bunlardan 3 Real Sociedad taraftarı bıçaklandı; bu kişilerin durumunun ciddiyetinin sürdüğü kaydedildi. İtalyan emniyet güçleri olaya müdahale ettiğinde, saldırgan grubun olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganların kimliklerinin tespit edildiği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Sosyal Medyada Ortaya Çıkan Görüntüler

Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde ise İtalyan taraftarların İspanyol grubunu kovaladığı ve iki tarafın birbirlerine meşaleler attığı görüldü. Monti Mahallesi, olaylar sonucu adeta bir savaş alanına döndü.

Kulüplerden ve Yetkililerden Açıklama

Lazio Kulübü, yaşanan olayları kınayarak, yetkililer ile azami işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Real Sociedad Kulübü Başkanı Jokin Aperribay ise düzenlediği basın toplantısında, "Bu tür olayların bir son bulması gerekiyor. Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalıyız" diye konuştu.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de yaşanan olayları utanç verici ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin kısa süre içerisinde sorumluları ortaya çıkaracağına inandığını dile getirdi. Gualtieri, Roma'nın böyle barbarlıklarla anılmak istemediğini vurguladı.