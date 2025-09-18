RTÜK 5 Dijital Platforma 'Milli ve Manevi Değerlere Aykırılık' Gerekçesiyle Ceza Verdi

RTÜK, 2025 Aile Yılı denetimlerinde 5 dijital platformda bazı yapımları 'milli ve manevi değerlere aykırı' bularak yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:47
RTÜK 5 Dijital Platforma 'Milli ve Manevi Değerlere Aykırılık' Gerekçesiyle Ceza Verdi

RTÜK 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Çıkarma Kararı Aldı

2025 Aile Yılı denetimlerinde çocuk ve aile koruması odaklı değerlendirme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda beş dijital platformda yayımlanan bazı içeriklerin milli ve manevi değerlere aykırı olduğuna karar verdi. Kurul, söz konusu yapımlar nedeniyle platformlara üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanmasına hükmetti.

RTÜK açıklamasında, amacı çocukları zararlı içeriklerden korumak ve Türk aile yapısı ile toplumun ortak değerlerini korumak olan değerlendirmeler sonucunda ilgili yapımların incelendiği belirtildi. Alınan kararlarda her bir platforma yönelik ihlal gerekçeleri ve uygulanan yaptırımlar açıklandı.

Disney+ platformunda yayımlanan All of Us Strangers filmi değerlendirmede; eş cinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahneler içerdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası ile cezalandırıldı.

Prime Videoda yer alan Those About To Die dizisi için ise kanlı infaz, şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği belirtilerek platforma yüzde 3 para cezası ve katalogdan çıkarma uygulandı.

Netflix’te yayımlanan Kobalt Mavisi filmi ile ilgili değerlendirmede, eş cinselliği özendiren sahnelerin toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı verildi.

HBO Max’te yayımlanan Looking: The Movie filmi için de eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun kullanımı nedeniyle müstehcenlik ve genel ahlak ile ailenin korunması ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilerek platforma yüzde 3 para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI platformunda yayımlanan Benedetta adlı yapımın ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı belirlenerek, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerinin ihlali nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı getirildi.

RTÜK'ün son Üst Kurul Toplantısı kararları, dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin denetlenmesine ve toplumun ortak değerlerinin korunmasına yönelik uygulamanın devam edeceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
2
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
3
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
4
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
5
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6
Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi
7
Bakan Tunç: Savunma Mahkemelerde Yapılır, Sokaklarda Değil

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)