RTÜK 5 Dijital Platforma 'Milli ve Manevi Değerlere Aykırılık' Gerekçesiyle Ceza Verdi

RTÜK 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Çıkarma Kararı Aldı

2025 Aile Yılı denetimlerinde çocuk ve aile koruması odaklı değerlendirme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda beş dijital platformda yayımlanan bazı içeriklerin milli ve manevi değerlere aykırı olduğuna karar verdi. Kurul, söz konusu yapımlar nedeniyle platformlara üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanmasına hükmetti.

RTÜK açıklamasında, amacı çocukları zararlı içeriklerden korumak ve Türk aile yapısı ile toplumun ortak değerlerini korumak olan değerlendirmeler sonucunda ilgili yapımların incelendiği belirtildi. Alınan kararlarda her bir platforma yönelik ihlal gerekçeleri ve uygulanan yaptırımlar açıklandı.

Disney+ platformunda yayımlanan All of Us Strangers filmi değerlendirmede; eş cinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahneler içerdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası ile cezalandırıldı.

Prime Videoda yer alan Those About To Die dizisi için ise kanlı infaz, şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği belirtilerek platforma yüzde 3 para cezası ve katalogdan çıkarma uygulandı.

Netflix’te yayımlanan Kobalt Mavisi filmi ile ilgili değerlendirmede, eş cinselliği özendiren sahnelerin toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı verildi.

HBO Max’te yayımlanan Looking: The Movie filmi için de eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun kullanımı nedeniyle müstehcenlik ve genel ahlak ile ailenin korunması ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilerek platforma yüzde 3 para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI platformunda yayımlanan Benedetta adlı yapımın ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı belirlenerek, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerinin ihlali nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı getirildi.

RTÜK'ün son Üst Kurul Toplantısı kararları, dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin denetlenmesine ve toplumun ortak değerlerinin korunmasına yönelik uygulamanın devam edeceğini gösteriyor.