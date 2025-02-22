RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Yasal Uyarı

RTÜK'den Önemli Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mahkeme Kararına Uyum Zorunluluğu

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda işlem tesis edilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Diziye dair yürürlüğe girecek müeyyideleri ve bu durumda nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Toplumsal Değerlere Aykırılık

RTÜK Başkanı, dizinin toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı sahneleri dolayısıyla ağır yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı. Kişilerin şeref ve haysiyetinin, toplumsal yaşamda önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Şahin, bu değerlerin ihlalinin radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla gerçekleşmesi durumunda RTÜK'ün üzerine düşen sorumlulukların altını çizdi.

Yayınların Etkisi

Yayınlarda hem söz hem de görüntünün bir arada bulunmasının, haysiyetine yönelik saldırının etkisini artırabileceğine dikkat çeken Şahin, "Bu tür ihlallerin tekrarlanma olasılığı yüksek olup, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceğini belirtmek gerekir." dedi.

Yasal Dayanaklar

RTÜK'ün yasal çerçevesi hakkında da bilgi veren Şahin, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun' ve Anayasa'nın Mahkemelerin Bağımsızlığı başlıklı maddelerine atıfta bulundu. Bu bağlamda, mahkeme kararına uymanın normlar hiyerarşisi bakımından bir zorunluluk olduğunu, ihlal durumunda konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.