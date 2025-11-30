Rubio: Barış Görüşmeleri Ukrayna'yı Bağımsız, Egemen ve Müreffeh Kılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Florida'da Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı görüşmeleri öncesinde Hallandale Beach'te basına açıklama yaptı. Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner de yer aldı.

Rubio'nun mesajı

"Barış görüşmeleri, Ukrayna’yı bağımsız, egemen ve müreffeh konuma getirecek bir yol olacak" dedi Rubio. Rubin, görüşmelerin Cenevre'de ve hafta boyunca yapılan temaslarla ilerleme kaydettiğini belirterek, "Yalnızca Cenevre’de elde edilenlerle ve orada kaydettiğimiz ilerlemeyle değil, aynı zamanda tüm hafta boyunca yaptığımız temaslarla kaydettiğimiz ilerlemeyle üstüne bir şeyler koyduğumuz bir çalışma bu" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Tabii, nihai hedef savaşın sona ermesi, fakat tek hedefimiz bu değil. Bu, merkezdedir ve esastır. Ölümlerin, acının, yıkımın bittiğini görmek istiyoruz. Ukraynalıların da barış istediğinden eminim ve bunu biliyorum. Mesele aynı zamanda savaşın Ukrayna’yı egemen ve bağımsız kılacak ve ülkeye gerçek bir refah fırsatı sunacak bir şekilde sona ermesini sağlamaktır" dedi.

"Yani bu, sadece bir savaşı sona erdirme meselesi değil. Burada mesele, savaşı Ukrayna’nın bağımsız ve egemen kalmasını, bir daha asla savaş yaşamamasını ve halkı için olağanüstü bir refah oluşuturmasını sağlayacak bir mekanizma ve ilerleme yolu oluşturacak bir şekilde bitirmektir. Sadece ülkenin yeniden inşası değil, olağanüstü bir ekonomik ilerleme dönemine girmesi meselesidir" diye ekledi.

Rubio, Ukrayna'nın ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, "Ukrayna’nın önünde gerçek bir refah için olağanüstü bir fırsat var. Elbette böyle bir savaşın ortasında bunu yapmak mümkün değil. Aynı zamanda sadece savaşın sona ermesi de tek başına bunu sağlayamaz. Yani mesele sadece barış anlaşmaları değil. Burada mesele, Ukrayna’yı egemen, bağımsız ve müreffeh hale getirecek bir ilerle yolu oluşturmakla ilgili. Bu nedenle bugün daha fazla ilerleme kaydetmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Umerov: ABD'ye teşekkür

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov, konuşmasına ABD halkı, ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek başladı: "Son on aydır ABD ile çalışıyoruz ve görüşmelerde büyük ilerleme kaydettik. Bize destek veren Başkan Trump’ın muazzam ekibine minnettarım. Ukrayna’nın geleceğini, güvenliğini, Ukrayna’ya yönelik saldırıların tekrarlanmamasını, Ukrayna’nın refahını ve yeniden inşasını konuşuyoruz. ABD ve ekibinin bize yardımcı olmak için gösterdiği çabalara müteşekkiriz. ABD bizi dinliyor, destekliyor, yanımızda yürüyor. Bugüne kadar yapılan her şey için minnettarız ve bugün başarılı ve verimli bir toplantı için sabırsızlanıyoruz".

Umerov sosyal medya paylaşımında da "Ukrayna Devlet Başkanı ile sürekli temas halindeyim. Ukrayna’nın menfaatlerini korumak, içerikli bir diyalog sağlamak ve Cenevre’de elde edilen ilerleme temelinde ilerleme sağlama konusunda açık talimat ve önceliklerimiz var. Ukrayna için gerçek bir barış ve güvenilir, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak için çalışıyoruz. Heyet, bugünkü görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanına rapor verecek" ifadelerini kullandı.

Kyslytsya: Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, sosyal medyada görüşmelerin sonucunu öngörmenin zor olduğunu belirterek "küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurabileceğini" vurguladı. Kyslytsya, toplantının güzel başladığını ve görüşmelerin "çok sürükleyici ve şu ana kadar yapıcı" olduğunu aktardı.

