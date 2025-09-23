Rubio'dan BM'ye Sert Suçlama: 'Hiçbir İş Yapmıyor'

Marco Rubio, BM'yi Ukrayna ve Gazze'de 'hiçbir iş yapmamakla' suçladı; Trump'ın BM konuşmasına değineceğini söyledi. Hamas mektubu iddiasında çelişkili ifadeler kullandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:55
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki savaşa ve Gazze'de devam eden saldırılara işaret ederek Birleşmiş Milletleri (BM) "hiçbir iş yapmamakla" suçladı.

Rubio, katıldığı Fox and Friends programında gündemi değerlendirirken BM'nin Ukrayna ve Gazze konusunda hiçbir rol üstlenmediğini savundu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmada buna değineceğini belirtti.

Rubio'nun sözleri şöyle: "Başkan (Trump) BM'ye kendi anlamı ve amacını bulması için meydan okuyacak çünkü hiçbir iş yapmıyor gibi duruyorlar. Ayrıca çok fazla para harcamakta da iyiler."

Hamas'ın Mektubu İddiasında Çelişkili İfadeler

ABD basınında çıkan "Hamas, Trump'a mektup gönderdi" iddialarını da yanıtlayan Rubio, bu konuda çelişkili ifadeler kullandı. Rubio, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor." dedi.

Fox News, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi garantisi sunması halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiğini öne sürmüştü.

