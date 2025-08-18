DOLAR
Rubio: Gazzelilere Verilen Vizeler Yeniden Değerlendirilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Ağustos'ta durdurulan Gazzelilere verilen ziyaretçi vizelerinin prosedürlerinin ve kuruluş bağlarının yeniden inceleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:59
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Ağustos'ta Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesinin durdurulduğunu açıklamalarının ardından söz konusu sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Rubio'nun açıklamaları

Rubio, CBS Newsa verdiği demeçte, ABD'nin Gazze halkına vermeyi durdurduğu ziyaretçi vizesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vize verilenlerin yalnızca çocuklar olmadığını, onlara refakat eden yetişkinlerin de bulunduğunu vurguladı.

Rubio, “Bu vizelerin nasıl verildiğini yeniden değerlendireceğiz. Sadece çocuklar değil onlara refakat eden kişiler de buna dahil.” dedi.

Kongreye sunulan kanıtlara atıfta bulunan Rubio, vize alma sürecine dahil olan bazı kuruluşların Hamas ile güçlü bağlarının bulunduğunu ileri sürdü ve “Hamas ile dostane ilişkiler içinde olan gruplarla işbirliği yapmayacağız.” ifadesini kullandı.

Rubio ayrıca sınırlı sayıda çocuğa vize verildiğini ancak bu çocukların yetişkinlerle seyahat ettiklerini belirterek, “Programı durdurup bu vizelerin nasıl incelendiğini ve bu kuruluşların vize alma süreciyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Bakanlıktan önceki açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta ABD merkezli X sosyal medya platformundan yayımladığı açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, “Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Rubio'nun açıklaması, bakanlığın gerçekleştireceği inceleme kapsamında vizelerin verilme usulleri ve başvuru sürecine dahil olan kuruluşların olası ilişkilerinin yeniden değerlendirileceğinin sinyalini veriyor.

