Rubio: Ukrayna'yı Bir Daha İşgalle Karşılaşmayacak Şekilde Güvende Kılmak İstiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Florida'nın Hallandale Beach kentinde Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı amaçlayan barış planı görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Toplantıdan çıkan ana mesaj

Rubio, Cenevre'deki görüşmeler ile bu haftaki temasların üzerine inşa edilen toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Bu sabah da söylediğim üzere, burada hedefimiz savaşı bitirmek fakat mesele sadece savaşı bitirmek değil. Sadece savaşı durdurmak değil, aynı zamanda Ukrayna’yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz. Aynı derecede önemli şekilde Ukrayna’nın gerçek bir refah dönemine girmesini arzuluyoruz. Ukrayna halkının bu savaştan sadece ülkelerini yeniden inşa ederek değil, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve müreffeh olacak şekilde inşa ederek çıkmasını istiyoruz" dedi.

Rubio, süreçte ilerleme kaydedildiğini ancak yapılacak çok iş bulunduğunu vurgulayarak, "Bu hassas ve karmaşık bir süreç. Pek çok değişken unsur var ve elbette denklemin bir parçası olması gereken bir taraf daha var. Bu hafta ilerleyen günlerde Sayın Witkoff, Moskova’ya gittiğinde süreç devam edecek. Bununla birlikte Rus tarafıyla çeşitli seviyelerde temas halindeyiz ve onların görüşlerini de oldukça iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca, "Yapılacak çok iş var ancak bugün yine son derece verimli ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İlave ilerlemeler kaydedildi. Sürecin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz ama özellikle kaydedilen ilerleme ile birlikte iyimseriz. Burada paylaşılan bir vizyon oluştuğunu düşünüyorum. Savaşı bitirmek tabii ki çok önemli ama bu sadece savaşı bitirmekle ilgili değil. Bu Ukrayna’nın geleceğini güvence altına almakla ilgili. Umuyoruz ki bu gelecek, Ukrayna’nın şimdiye kadar sahip olduğundan daha müreffeh bir gelecek olacak" dedi.

Umerov'un değerlendirmesi

Rüstem Umerov ise görüşme sonrası, "ABD halkına, yönetimine, ABD Dışişleri Bakanı’na, Steve Witkoff’a ve Jared Kushner’a bizimle yürüttükleri olağanüstü çalışmalar nedeniyle minnettar olduğumuzu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Amacımız güçlü ve müreffeh bir Ukrayna’dır. Burada Ukrayna’nın geleceğini konuştuk. Ukrayna ve Ukrayna halkı için önemli olan tüm meseleleri ele aldık. ABD son derece destekleyiciydi. Cenevre’de zaten başarılı bir toplantı yapmıştık ve bugün bu başarıyı devam ettirdik. Bu toplantı da çok verimli ve çok başarılı geçti. İlerleyen aşamalarda sizi bilgilendirmeye devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

