Rus Tu-95MS, Barents Denizi Üzerinde 4 Saatten Fazla Planlı Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS stratejik uçağının Barents Denizi hava sahasında 4 saatten fazla süren planlı uçuş yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:56
Uçuş ve Eşlik Eden Birimler

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde uzun menzilli Tu-95MS model stratejik füze taşıyıcısı uçağın planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, uçuşun Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında yapıldığı ve 4 saatten fazla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Rus Donanması'na ait Su-33 model bir savaş uçağının Tu-95MS'e eşlik ettiği aktarıldı.

Resmi Açıklama

Basında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı uçakların tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştiriliyor."

