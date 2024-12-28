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Rusya, AB Yaptırımlarına Cevap Olarak Giriş Yasağı Listesini Genişletti

Rusya, AB'nin 15. yaptırım paketine yanıt olarak ülkeye giriş yasağı listesinde yer alan kişileri artırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:05
Rusya, AB Yaptırımlarına Cevap Olarak Giriş Yasağı Listesini Genişletti

Rusya'dan Avrupa Birliği'ne Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin uyguladığı 15. yaptırım paketine karşılık olarak, ülkeye girişi yasaklanan Avrupalı yetkililerin listesini genişlettiğini duyurdu. Bu adım, AB'nin Rusya’ya karşı sürdürdüğü agresif politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yaptırımların Arka Plânı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 16 Aralık'ta kabul ettiği yeni yaptırım paketi ve tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin hala bir baskı aracı olarak kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, Avrupa bürokrasisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) baypas eden eylemlerinin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu belirtildi.

AB’nin Otoritesi Sorgulanıyor

Açıklamada, bu tür adımların, dünya genelindeki pek çok ülke nezdinde AB’nin otoritesini daha da azalttığı vurgulandı. Rus yetkililer, bu düşmanca eylemlere karşılık verme kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Giriş Yasağı Listesi Hakkında Bilgi Yok

Rusya'nın gerçekleştirdiği giriş yasağı genişlemesi hakkında spesifik bir liste paylaşılmamış olmakla birlikte, Rus tarafının bu duruma yönelik tepkisinin devam edeceği belirtildi.

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