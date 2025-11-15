Rusya'dan Balkar'ın yeğenine yanıt: 'Türkiye bizim dostumuz'

Cemal Kemal Balkar’ın Maria Zaharova'ya tepki olarak Kremlin'e gönderdiği mektuba Moskova'dan 'Türkiye bizim dostumuz' yanıtı ve Dışişleri'nin Trans-Kafkasya vurgusu geldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:18
ASALA tarafından 1983'te şehit edilen Büyükelçi Galip Balkar'ın yeğeni Cemal Kemal Balkar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklamalarına tepki olarak Kremlin'e gönderdiği yazıya Moskova'dan yanıt aldığını açıkladı.

Paşinyan'ın sözleri ve Zaharova'nın tepki açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Meclis konuşmasında, KGB'nin Ermeniler ile Türkler ve Azerbaycanlılar arasındaki düşmanlığı körüklediğini öne sürmesi tartışma başlattı. Bu sözler üzerine Zaharova'nın, 'Tarihsel olarak cahilce' diyerek yaptığı eleştiriler Türkiye tarafında tepki gördü.

Balkar'ın Kremlin'e gönderdiği mektup

Cemal Kemal Balkar, Zaharova'nın açıklamalarının hem tarihsel olarak yanlış olduğunu hem de Türk-Rus ilişkilerine zarar verebileceğini belirterek Kremlin'e mektup gönderdi. Balkar, amcası Galip Balkar'ın 1983'te Yugoslavya'da ASALA tarafından şehit edildiğini ve saldırganların amcasının 'her gittiği ortamda Türkler Ermeni soykırımı yapmadı dediği için öldürdüklerini' söylediklerini hatırlattı.

Balkar mektubunda, Zaharova'nın ifadelerinin doğru olmadığını ve ilişkileri zedeleyebileceğini belirterek Rus makamlarından daha dikkatli olunmasını talep etti.

Kremlin ve Dışişleri'nden gelen yanıt

Balkar'ın aktardığına göre, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kısa süre içinde dönüş yapıldı. Dışişleri Bakanlığı mesajında, 'Hassasiyetlerinizi anıyoruz. Biz Türkiye'yle beraber Trans-Kafkasya'da ortak hareket ediyoruz. Türkiye bizim dostumuz' ifadelerine yer verildi.

Balkar, gelen cevabı değerlendirirken Rus Dışişleri Sözcüsü'nün sözlerinin kurumun resmi görüşü olmadığını, gelen cevapta ise Türk-Rus ilişkilerinin zedelenmek istenmediğinin belirtildiğini söyledi ve Rus tarafının bu yaklaşımına teşekkür etti.

