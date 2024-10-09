Rusya'dan BMGK'ya Eleştiri: ABD Yüzünden Gazze'de Kan Duranmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Amerika Birleşik Devletleri sebebiyle Gazze'deki kanlı çatışmaları sona erdirmek için gerekli adımları atamadığını ifade etti. Verşinin, Moskova’da yaptığı basın toplantısında, "Bu durum son derece üzücü ve BM'nin itibarını zedeliyor," dedi.

Orta Doğu'daki Kaygılar

Orta Doğu'daki duruma da dikkat çeken Verşinin, "Gazze'de bir ateşkesin sağlanması, İsrail dahil olmak üzere tüm bölge ülkelerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerekiyor. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkı, BM'nin birçok kararında vurgulanmıştır ve bu hakların uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde olumlu gelişmeler mümkün olmayacaktır. Büyük ölçekli bir bölgesel savaş riski ile karşı karşıyayız," şeklinde uyarıda bulundu.

BMGK'nın Yenilenmesi Gerekiyor

Verşinin, BMGK'nın yenilenmesi ve genişletilmesi gerektiğini de dile getirerek, "Birçok ülkenin pozisyonlarının dikkate alınması için bu tür bir yenilenmeye ihtiyaç var. Ancak NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin BMGK'ye dahil edilmesi girişimleri kabul edilemez ve zararlı sonuçlar doğurur," ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Durum

Ayrıca, Verşinin Suriye'deki duruma da değinerek, Kazakistan’da uluslararası bir toplantının düzenleneceğini belirtti ve bu toplantı için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.