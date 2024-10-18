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Rusya'dan Güney Kafkasya Uyarısı: Tehditler Batı'dan Geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Kafkasya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin Batılı ülkelerden kaynaklandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:41
Rusya'dan Güney Kafkasya Uyarısı: Tehditler Batı'dan Geliyor

Rusya, Güney Kafkasya'nın Güvenliği Hakkında Uyarıda Bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kafkasya bölgesinin güvenliğine yönelik tehditlerin Batılı ülkelerden kaynaklandığını ifade etti. Lavrov, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun üçüncü toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Etkileri ve Tehditler

Lavrov, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bölge dışındaki ülkeler, burada kendi şartlarını ve şemalarını empoze etmeye çalışıyor" diyerek, bu durumun bölgedeki ülkelerin çıkarlarıyla çeliştiğini belirtti. Ayrıca, bu durumun bölgedeki işbirliği sürecinin engellenmesine yol açtığını da sözlerine ekledi.

Gürcistan'ın Durumu

Gürcistan'ın bu platformun toplantılarına katılmadığına dikkat çeken Lavrov, "Platform, Gürcistan için her zaman açıktır ve umuyorum ki ileride Gürcü temsilcileri de platformda yer alacaklar" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Yönelik Öneriler

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde hâlâ çözülmemiş sorunlar bulunduğunu belirterek, Rusya, Türkiye ve İran’ın Erivan ile Bakü arasında barış görüşmeleri için Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nu kullanılmasını önerdiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki Durum ve İnsani Kriz

Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylara da değinen Lavrov, "Her türlü şiddetin derhal durdurulması gerektiğini savunuyoruz. Filistinlilerin acımasızca cezalandırılmasını kınıyoruz" dedi. Ayrıca, Suriye ve Irak'taki saldırıların da uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Nükleer Silah Üretimi

Son olarak, Lavrov Ukrayna'da nükleer silah üretimi konusunun tekrar gündeme gelmesi hakkında, "Akılsızlar. Bu konuda hiçbir koşulda herhangi bir şey çıkmayacak" şeklinde sert bir yanıt verdi.

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