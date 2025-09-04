DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Rusya, Estonyalı Diplomati Karşılık Olarak Sınır Dışı Ediyor

Rusya Dışişleri, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir diplomatı mütekabiliyet gereği sınır dışı edeceğini açıkladı; karar, Tallin'in 13 Ağustos adımına tepki.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:41
Rusya, Estonyalı Diplomati Karşılık Olarak Sınır Dışı Ediyor

Rusya, Estonyalı Diplomati Karşılık Olarak Sınır Dışı Ediyor

Karar ve Gerekçe

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marek Ühtegi'nin Bakanlığa çağrılarak, 13 Ağustos'ta Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinden bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceğini bildirdi. Ayrıca Estonya tarafına, Tallin'in düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağı bildirildi." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı