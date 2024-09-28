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Rusya: İsrail'in Nasrallah'ı Öldürmesi Orta Doğu İçin Ciddi Tehdit

Rusya, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin bölgedeki dengeleri bozacağına dair uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:55
Rusya: İsrail'in Nasrallah'ı Öldürmesi Orta Doğu İçin Ciddi Tehdit

Rusya'dan Sert Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik gerçekleştirdiği "siyasi cinayet" eyleminin, bölgedeki istikrarsızlığı artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Olayın Ayrıntıları

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Beyrut’un güneyinde İsrail hava güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada, bu saldırılar sonucunda bir çok konutun yerle bir olduğu kaydedildi.

Sonuçların Ciddiyeti

İsrail’in bu eyleminin, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’da ciddi sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Açıklamada, "Bu tür bir saldırı, bölgedeki şiddet döngüsünü tetikleyecektir" denildi.

İsrail'e Çağrı

Rus Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın bu tür askeri eylemleri bir an önce durdurması gerektiğini, aksi takdirde kan dökülmesinin artacağına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası topluma da sorumluluk alma çağrısında bulunarak, bölgedeki çatışmanın tırmanmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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