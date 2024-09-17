Rusya, Meta'nın Medya Yasaklarına Tepki Gösterdi

Rusya'dan Meta'ya Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Meta’nın Rus medya kuruluşlarına yönelik yasaklama kararlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu durumun Meta ile ilişkilerinin iyileştirilmesini zorlaştırdığını vurguladı.

Peskov'un Açıklamaları

Moskova'da bir basın toplantısı düzenleyen Peskov, Meta'nın bu eylemleri ile kendisini itibarsızlaştırdığını belirterek, "Rus medyasına yönelik bu tür seçici yasaklar son derece olumsuz bir karar. Elbette bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor" dedi.

Askeri Güç Artışı

Ayrıca, Vladimir Putin başkanlığında Rus ordusunun asker sayısının 180 bin artırılması yönündeki kararnameden de bahsedildi. Peskov, bu kararın ülkeye yönelik tehditlerden kaynaklandığını ve batı ile doğu sınırlarındaki durumun dikkate alındığını söyledi.

Meta'nın Yasaklama Gerekçeleri

Meta, "dış müdahale faaliyetleri" gerekçesiyle Rossiya Segodnya ve RT gibi bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı da, bu kuruluşların seçimlere müdahale etmeye çalıştığı suçlamasında bulundu.

Geçmişte Yaşanan Gelişmeler

2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarını reddeden Moskova, Rus mahkemesinin Mart 2022’de Meta'yı aşırılık yanlısı olarak tanımladığını ve faaliyetlerini yasakladığını belirtti. Bunun yanı sıra, Rusya Adalet Bakanlığı da Kasım 2022'de Meta'yı aşırılıkçı örgüt listesine ekledi.