Rusya: Ukrayna'nın Yatılı Okula Düzenlediği Saldırı Terör Eylemi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus topraklarında bulunan Kursk bölgesinin Suca kentindeki bir yatılı okula düzenlediği saldırının "terör eylemi" olduğunu açıkladı.

Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dün Suca'daki yatılı okula gerçekleştirdiği füze saldırısını anımsatarak, söz konusu okulda sivillerin bulunduğuna dikkat çekti. Bu tür bir saldırının "barbarca" yapıldığını ifade eden Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Kiev yönetimine sorumsuzca silah sağlayan ve suç içerikli eylemlerine destek veren tüm ülkeler, bu terör saldırısından sorumlu. Kiev yönetiminin işlediği suçları organize edenler ve hayata geçirenler, yasalar gereği kaçınılmaz olarak cezalandırılacak."

Zaharova ayrıca, Ukrayna krizinin hızla çözülmesinden yana olan tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası örgütleri, bu saldırıyı kınamaya ve terör eylemleri gerçekleştiren Kiev ile Batı'dan uzak durmaya çağırdı.

Rusya ve Ukrayna, dün Kursk bölgesindeki Suca kentindeki yatılı okula düzenlenen füzeli saldırı konusunda birbirlerini suçlamıştı.