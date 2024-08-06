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Rusya ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki Gerginliği Görüştü

Rusya ve Ürdün, Orta Doğu'daki durumu ele alarak ateşkes ve itidal çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:37
Rusya ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki Gerginliği Görüştü

Orta Doğu'daki Durum Ele Alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendirdi.

Ateşkes Vurgusu

Görüşme sırasında, özellikle Filistin’de bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekildi ve bölgede gerginliğin azaltılması gerektiği vurgulandı.

İtiad ve İşbirliği Çağrısı

Her iki bakan, bölgedeki olumsuz sonuçlardan kaçınmak adına ilgili taraflara itidal çağrısında bulunurken, ikili ilişkiler ile uluslararası meseleler üzerindeki iletişimlerin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.

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