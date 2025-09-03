DOLAR
Rutte: Paris Toplantısı Ukrayna İçin Güvenlik Garantilerini Netleştirecek

Rutte, Paris'te yarın yapılacak zirvenin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerini netleştirmesini beklediğini ve ABD'nin katılımının gündemde olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:58
Genel Sekreter Brüksel'de beklentisini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin yarın Paris'te yapılacak toplantıdan sonra netleşmesini beklediğini söyledi.

Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Brüksel'deki karargahta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlerin ve diğer ortakların savunma bakanları ve liderler düzeyinde son kararları verdiğini belirtti.

Rutte, bu alandaki büyük atılımın "tam üç hafta önce" ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Ursula von der Leyen ve Emmanuel Macron'un bulunduğu Avrupalı liderlerle Alaska toplantısına hazırlık amacıyla yaptığı telefon görüşmesinde, bu güvenlik garantilerine katılmak istediğini açıklamasıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle yarın yapacağı görüşmeye işaret eden Rutte, "Yarın önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla yarın veya yarından kısa bir süre sonra kolektif olarak neler başarabileceğimiz konusunda netlik kazanmayı bekliyorum" dedi.

Rutte, ayrıca bu netliğin "Amerikan tarafıyla da daha yoğun bir şekilde etkileşime girebileceğimiz, katılımları, güvenlik garantileri ve bunların nasıl görüneceği konusunda ne istediklerini görebileceğimiz" anlamına geldiğini vurguladı.

Genel Sekreter, "Putin ve Zelenskiy arasında ikili veya üçlü bir görüşme başlarsa, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamak son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme gelmişti. Ardından Avrupalı taraflar, bu garantilerin neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmeleri hızlandırdıklarını duyurdu.

Rutte, söz konusu zirvede ABD'nin bu garantilere katılma kararı aldığını da vurguladı.

