DOLAR
35,18 -0,27%
EURO
36,62 -0,1%
ALTIN
2.966,7 -0,28%
BITCOIN
3.464.368,76 -1,2%

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, asgari ücretle ilgili TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:10
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arıkan, belirlenen asgari ücret miktarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret Konusunda Tepkiler Yükseliyor

Arıkan, Cuma günü Saadet Partisi olarak asgari ücret konusundaki tepkilerini dile getirmek amacıyla ülke genelinde sahalarda olacaklarını duyurdu. "Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade edecek çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm asgari ücretlilerimizi Cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Atalay'dan Teşekkür ve Açıklama

Ergün Atalay ise Arıkan'a ziyareti için teşekkür ederken, bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), ziyaretin ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), ziyaretin ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Görüşme: Yılmaz ve Tatar'dan Kıbrıs Meselesine Vurgu
2
Burdur'da Özlem Şımarık'ın Cinayeti: 9 Sanığın Yargılanmasına Başlandı
3
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özel'den Asgari Ücret Açıklaması: 30 Bin Lira Altında Yokuz
5
İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin 13. Sayısı Yayınlandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek