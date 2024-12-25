Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arıkan, belirlenen asgari ücret miktarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret Konusunda Tepkiler Yükseliyor

Arıkan, Cuma günü Saadet Partisi olarak asgari ücret konusundaki tepkilerini dile getirmek amacıyla ülke genelinde sahalarda olacaklarını duyurdu. "Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade edecek çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm asgari ücretlilerimizi Cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Atalay'dan Teşekkür ve Açıklama

Ergün Atalay ise Arıkan'a ziyareti için teşekkür ederken, bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), ziyaretin ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), ziyaretin ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.