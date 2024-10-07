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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Recai Kutan için Taziye Mesajı

Temel Karamollaoğlu, Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla derin üzüntülerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:21
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Recai Kutan için Taziye Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan Taziye Mesajı

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kurucu Genel Başkanı M. Recai Kutan’ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı; Necmettin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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