Sabiha Gökçen’de uçaklara hava muhalefeti: İniş yapamadılar

Ajet’e ait 3 uçak, hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamadı. Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’ten kalkarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçaklar, rüzgarın ters esmesi nedeniyle, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Rüzgar nedeniyle iniş işlemini gerçekleştiremeyen uçaklar, bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Ancak rüzgar elverişli duruma gelmediği ve uçaklardaki yakıt durumunun kritik hale gelmesi nedeniyle Ajet’e ait bu 3 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı’ndan yakıt takviyesi alan uçaklar, daha sonra tekrar Sabiha Gökçen’e dönüş yaptı.