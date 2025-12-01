Sabiha Gökçen'in Uçak İzleme Noktası Hafta Sonları Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Pendik'te, Sabiha Gökçen Havalimanı pistlerine çok yakın konumdaki ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan uçak izleme noktası, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor. Çevre illerden gelen ziyaretçiler bölgenin eşsiz iniş-kalkış manzarasını deneyimliyor.

Uçakların alçaldığı anlarda ortaya çıkan görüntüler, ziyaretçilerin kamp sandalyelerini kurup çay-kahve eşliğinde fotoğraf ve video paylaşmalarıyla sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Hava koşulları çoğu ziyaretçiyi vazgeçirmiyor; soğuk veya yağmura rağmen alana gelenler manzarayı tercih ediyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Ünsal Kuş (Pendik): "Burası artık ünlü bir yer oldu. Sanki türbeye gider gibi insanlar buraya gelip uçakları izliyor. Uçak tam üstümüzden geçiyor, elinle taş atsan vuracaksın gibi. Sosyal medyada hep görüyorduk ama karşılaşana kadar böyle güzel bir manzara olduğunu bilmiyordum. İnsanlar akın etmiş. Çayımı aldım oturdum ama saniyesinde yağmur bastı, sırılsıklam oldum. Yine de manzara için değer. Merak edenler, uçakları sevenler gelip burada bu güzel manzaranın tadını çıkarabilirler"

Emre Karaş (Sancaktepe): "Kızım sevdiği için yağmur çamur dinlemeden buraya getirdim kendisini. Daha önce hiç uçağa binmedi ama havada görünce sürekli ‘Baba uçak geçiyor’ diyor. Yağmur çamur dinlemeden getirdim. Milletçe böyle şeyleri çok seviyoruz, gerçekten keyif alıyoruz"

Muhammed Emin Çelik (Sakarya): "Sadece yarım saat uçak izlemek için geldim. Tek başıma olurum sanıyordum ama buranın kalabalığı beni çok mutlu etti. İnsanlar da güzel bir pazar aktivitesi olmuş, ailelerini çocuklarını alıp gelmişler. Önceden böyle bir alan olduğunu bilmiyordum. Beni Sakarya’dan buraya getiren de sosyal medya paylaşımları oldu."

