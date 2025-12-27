DOLAR
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası'ndaki tarihi konakları gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü; drone görüntüleri ve Tayvanlı turistlerin sevinci ilçeyi kartpostala çevirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:48
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası

Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu'nun tarihi konakları ve yapıları, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Gece başlayan ve halen devam eden yağış, dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da tarihi dokuyu kartpostallık görüntülere dönüştürdü. Konaklar, camiler, köprüler ve dar sokaklar beyaza bürünerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.

İlçe, dron ile görüntülendi ve beyaza bürünen siluetler yüksekten de etkileyici kareler verdi.

Küresel Ziyaretçilerin Sevinci: Tayvanlı Turist Dima

Öte yandan, Tayvan'dan Safranbolu'ya gelen yabancı turistler Hıdırlık Seyir tepesinde karın keyfini doyasıya yaşadı. Tayvanlı Dima, Safranbolu'nun ülkelerinde oldukça meşhur olduğunu ve ilçenin Osmanlı tarihi açısından zengin olduğunu belirterek, kar yağışıyla karşılaşmalarından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Osmanlı kenti Safranbolu’nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı

Osmanlı kenti Safranbolu’nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı

