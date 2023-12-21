Sağanak yağışlar geri dönüyor: Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Meteoroloji kaynaklarının alınan verilere göre sağanak yağışlar tüm etkisi ile geri dönüyor. Yağışlar özellikle Güney ve Doğu Marmara bölgesinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Samsun dışında Orta Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu için de yağış uyarısı bulunuyor. Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yapış beklenirken aynı zamanda Türkiye'nin lodosun etkileri ile karşı karşıya kalacağı da belirtiliyor. Sıcaklık değerleri ise ülkenin batı ve iç kesimlerine 2-6 derece düşeceği öngörülüyor.

Sağanak yağışlar geri dönüyor: Meteoroloji bölge bölge açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler neticesinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu havanın halim olması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in Samsun dışında kalan kısmı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun Siirt dışında kalan bölümü sağanak yağmura teslim olacak.

Öte yandan Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde belirli aralılarla sağanak yağmur görülecek. Sağanakların; başta Ege bölgesi olmak üzere Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli yağışların olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece düşeceği diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Rüzgar genelde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esecek. hava-durumu

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde şiddetli, Antalya çevrelerinde ise çok şiddetli olması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

hava-durumu

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve ara ara kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde eseceği nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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