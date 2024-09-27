Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Amasya'da Kritik Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Amasya'da Konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı yönündeki iddialar hakkında, "5-6 yıl önceki koşullara göre söylenmiş birkaç ifadeyi dezenformasyon olarak paylaşanların niyetlerini anlayamıyorum." dedi.

Amasya'nın Sağlık Hizmetleri ile İlgili Hedefler

Bakan Memişoğlu, Amasya Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Önder Bakan ile bir araya geldi. Amasya'nın sağlık hizmetlerinde iyileşme sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen 600 yataklı hastanenin %10 seviyesine ulaştığını belirtti.

"İnşallah 2025 sonunda veya 2026'nın başında sağlık hizmetine başlayacak olan hastane, üniversite ile iş birliği yaparak tarihimize yakışır bir sağlık hizmeti sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgiler ve Sağlık Hizmetleri Üzerine

Memişoğlu, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin toplumda kafa karışıklığı yarattığını vurguladı. "Her türlü sağlık hizmetini misafirlerimize sunarız; ancak bunu kötü niyetle kullananların yanlış yaptığını düşünüyorum." dedi.

Sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara, misafirlere ve sağlık turizmi kapsamında gelenlere eşit olarak sunulması gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, Koronavirüs pandemisinde sağlık sisteminin başarısını tüm dünyanın gördüğünü belirtti.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Kendilerini insanlara adamış sağlık çalışanlarına teşekkür eden Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat çekti. "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yaygın, ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmamaktadır." dedi.

Memişoğlu ayrıca, "Bir insanın canını kurtaran, tüm insanlığın canını kurtarır" felsefesine inandıklarını ve bu doğrultuda insanlara iyilik etmeye çaba gösterdiklerini belirtti. Amasya'daki ziyaretinin, sağlık sistemi ile ilgili değerlendirmeler ve halk ile istişareler için olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Önder Bakan (solda) ile görüştü. Bakan Memişoğlu'na, Valilik önünde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Önder Bakan (solda) ile görüştü. Bakan Memişoğlu'na, Valilik önünde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.