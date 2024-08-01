Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, "Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah 2025 yılının sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda inşaat yüzde 43 seviyesinde," ifadesini kullandı.

Sağlıkta Gelişmeler ve Sorunlar

Bakan Memişoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Trabzon, sağlıkta gelişmiş bir şehir. Ancak yaşanan bazı sorunları çözmek için çalışmalara devam edeceğiz," dedi. Türkiye'nin sağlık hizmetleri açısından dünya genelinde iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Daha iyi olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem teknolojik hem de bilimsel açıdan katkıda bulunacağız," şeklinde konuştu.

Uluslararası Sağlık Sorunları Üzerine Değerlendirme

Bakan Memişoğlu, dünya genelinde yaşanan sağlık krizlerine de değindi. "Özellikle Gazze ve İran gibi yerlerdeki olaylar insanlığı yaralıyor. Sağlık çalışanları olarak, insanları yaşatmaya çalışıyoruz ve barışın sağlanması için tüm dünyada daha fazla hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz," dedi.

Trabzonspor'a Başarı Dilekleri

Memişoğlu, Trabzonspor'un 57. yılını ve Süper Lig'e çıkışının 50. yılını kutladığı etkinliğe de katıldığını hatırlattı ve takımın Avrupa Kupası maçında başarılar diledi. Ayrıca, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretler ve Toplantılar

Sağlık Bakanı, ayrıca Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü gibi sağlık kurumlarını ziyaret ederek yöneticilerle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.