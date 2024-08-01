Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek 2025'te açılacağını duyurdu ve sağlık sektöründeki beklentilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:51
Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, "Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah 2025 yılının sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda inşaat yüzde 43 seviyesinde," ifadesini kullandı.

Sağlıkta Gelişmeler ve Sorunlar

Bakan Memişoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Trabzon, sağlıkta gelişmiş bir şehir. Ancak yaşanan bazı sorunları çözmek için çalışmalara devam edeceğiz," dedi. Türkiye'nin sağlık hizmetleri açısından dünya genelinde iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Daha iyi olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem teknolojik hem de bilimsel açıdan katkıda bulunacağız," şeklinde konuştu.

Uluslararası Sağlık Sorunları Üzerine Değerlendirme

Bakan Memişoğlu, dünya genelinde yaşanan sağlık krizlerine de değindi. "Özellikle Gazze ve İran gibi yerlerdeki olaylar insanlığı yaralıyor. Sağlık çalışanları olarak, insanları yaşatmaya çalışıyoruz ve barışın sağlanması için tüm dünyada daha fazla hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz," dedi.

Trabzonspor'a Başarı Dilekleri

Memişoğlu, Trabzonspor'un 57. yılını ve Süper Lig'e çıkışının 50. yılını kutladığı etkinliğe de katıldığını hatırlattı ve takımın Avrupa Kupası maçında başarılar diledi. Ayrıca, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretler ve Toplantılar

Sağlık Bakanı, ayrıca Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü gibi sağlık kurumlarını ziyaret ederek yöneticilerle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak'taki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

İLGİLİ HABERLER

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı