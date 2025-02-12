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Sağlık-Sen, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Düzenliyor

Sağlık-Sen, 112 çalışanlarının eğitimine katkıda bulunmak için Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:46
Sağlık-Sen, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Düzenliyor

Sağlık-Sen'den Önemli Adım

Sağlık-Sen, 112 çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenleyeceğini duyurdu.

Kongre Hakkında Bilgiler

Yapılan açıklamaya göre, bu kongre sayesinde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşılması hedefleniyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kongrenin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tüm yönleriyle ele alınacağını, sağlık profesyonellerinin deneyimlerini aktaracağı ve akademik çalışmaların uygulamaya katkıda bulunacağı yeni bir kongre serisinin başlangıcını temsil ettiğini ifade etti.

Gelecek Planları

Doğan, ayrıca yoğun bakım hemşireleri, yanık hemşireliği gibi mesleki uzmanlık alanlarında sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini artıracak organizasyonlar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Bu kongre ile birlikte birçok paydaşla iş birliği yapacaklarını vurgulayan Doğan, hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm paydaşlar ile bilim insanlarını bu önemli buluşmaya davet etti.

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