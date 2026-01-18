Sağlıklı Yaşamın 4 Altın Kuralı Eskişehir'de: Opr. Dr. Hüseyin Seçkin Anlattı

Opr. Dr. Hüseyin Seçkin, Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği'nde beslenme, uyku, spor ve stres yönetimi başlıklarıyla sağlıklı yaşamın şifrelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:28
Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Eskişehir eski Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hüseyin Seçkin dernek binasında "Sağlıklı Yaşam" konulu bir konferans verdi. Seçkin, sağlık üzerinde hayati etkisi olan dört temel unsuru katılımcılarla paylaştı: beslenme, uyku, spor ve stres yönetimi.

Beslenme

Seçkin, sağlıklı yaşamın tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Sağlıklı Yaşam’ın dört ayağı; beslenme, uyku, spor ve stres yönetimidir. Sağlık, bu dört temel ayağın üzerine inşa edilmelidir." dedi. Beslenme için vücut ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değinerek, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller alınması gerektiğini belirtti. Mevsim sebze ve meyveler, özellikle koyu renkli olanlar, baklagiller, fındık, badem, ceviz, tohumlar, ısıl işlem görmemiş yağlar (özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı), çayırda otlanmış ineklerden elde edilmiş tereyağı ve yeterince baharat tüketilmesini önerdi.

Uyku

Uykunun yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda vücudun onarım süreci olduğunu söyleyen Seçkin, derin uykuda özellikle 01.00 ile 03.00 saatleri arasında melatonin ve büyüme hormonlarının yüksek düzeyde salındığını, hücre onarımı ve atık temizliğinin gerçekleştiğini ifade etti. Mümkünse saat 22.00’de yatağa girilmesi ve sabah gün doğumuyla kalkılmasının genetik koda uygun olduğunu belirtti.

Stres yönetimi ve zihin eğitimi

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından birinin stres olduğunu söyleyen Seçkin, zihnin beden üzerindeki kontrolünü vurguladı: "Stres yönetimi, belki de günümüzde en zor baş edebildiğimiz durumdur." Kişilerin kültür ve inançlarına göre dua, olanı kabul etme, meditasyon, nefes egzersizleri gibi yöntemlerle rahatlayabileceğini, zihin eğitiminin sağlıklı yaşam için şart olduğunu ifade etti.

Kapanış

Programın sonunda Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, verdiği değerli bilgiler için Opr. Dr. Hüseyin Seçkin’e teşekkür ederek günün anısına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

