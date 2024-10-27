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SAHA EXPO 2024: Savunma ve Havacılık Sanayi Buluşması

Türkiye'nin en büyük savunma fuarı SAHA EXPO 2024, 100 binden fazla ziyaretçi ve 1478 firma ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:49
SAHA EXPO 2024: Savunma ve Havacılık Sanayi Buluşması

SAHA EXPO 2024 Başarıyla Gerçekleşti

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlendi. 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Uluslararası Katılım ve Anlaşmalar

Bu yıl 90 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği etkinlikte, 25 bin birebir görüşme gerçekleştirildi. Fuarda toplamda 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşma imzalanırken, bunlardan 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olarak kaydedildi.

Teknolojik Yenilikler ve Ürün Sergileme

Fuarda, Türk savunma sanayisinin öne çıkan teknolojileri tanıtıldı. ASELSAN, yeni ağ tabanlı haberleşme sistemleri ve anti dron sistemlerini ilk kez duyurdu. Roketsan, yeni lazer güdümlü mühimmat sistemlerini sergilerken, HAVELSAN dijital birlik teknolojisini uygulamalı olarak gösterdi.

Fuara katılan diğer firmalar arasında ULAK Haberleşme, STM, ve Astech Defence yer aldı. FNSS, 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 ile fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Global İlgiyi Çekti

Fuar, 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti ile birlikte, yurt dışından 26 bakan ve 6 genelkurmay başkanı tarafından ziyaret edildi. Böylelikle, SAHA EXPO 2024, dünya genelinde önemli bir buluşma noktası haline geldi.

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