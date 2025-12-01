Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Şahinbey Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı açılışı ve yoklama

Toplantı, yapılan yoklamanın ardından, bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan konular detaylı şekilde ele alındı ve komisyonlara havale işlemleri kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin dağılımı

Toplantıda ele alınan 13 maddenin dağılımı şu şekilde oldu: 7 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 2 madde Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde ise hem Plan Bütçe Komisyonu hem de Gençlik Eğitim ve Spor Komisyonuna havale edildi. Ayrıca 3 madde teklif karar olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip ilgili komisyonlara sevk edildi.

İkinci oturum duyurusu

Birinci oturuma son verilerek, Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısının 04 Aralık 2023 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere programlandığı duyuruldu.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.OTURUMU, ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU BAŞKANLIĞINDA BELEDİYE MECLİS SALONU'NDA YAPILDI.