Şahinbey Çocuk Şenliği 11-14 Kasım’da: Öğrenciler Eğlenceyle Doydu

Şahinbey Çocuk Şenliği 11-14 Kasım’da çocuklara dolu dolu tatil sundu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, 11-14 Kasım tarihleri arasında öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde başladı; şenlik 11 Kasım günü saat 09.00'da kapılarını açtı ve 14 Kasım saat 19:00'a kadar devam etti. Ara tatillerini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliklerde neler vardı?

Dört gün süren şenlik boyunca çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Programda Rafadan Tayfa Kapadokya, Jurasıcc Age, Sevimli Dostlar ve Z Takımı gibi gösteriler yer aldı. Ayrıca yüz boyama, şişme oyun grupları ve çeşitli atölye çalışmaları ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Başkanın değerlendirmesi

Mehmet Tahmazoğlu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ara tatillerini daha verimli geçirmeleri için 11-14 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliği düzenledik. Dört gün süren Çocuk Şenliğinde Rafadan Tayfa Kapadokya, Jurasıcc Age, Sevimli Dostlar, Z Takımı gibi daha birçok etkinliklerle çocuklarımızı buluşturduk. Onlara eğlence dolu bir tatil yaşattık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni fuarlar ve eğlenceler düzenlemeye devam edeceğiz".

Şenlik, öğrencilerin ara tatilini keyifli ve verimli geçirmesine olanak sağlarken, ailelerin de yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

