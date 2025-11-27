Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı
Efeler'de başlayan dolandırıcılık operasyonla son buldu
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Organize Sanayi Bölgesi merkezli yürütülen soruşturmada, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede delil topladı.
Yürütülen araştırmalar sonucunda olayın şüphelileri ve kullandıkları araçlar belirlendi. Bu tespitlerin ardından ekipler operasyon planladı ve harekete geçti.
Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte Uşak ilinde yakalandı.
Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
