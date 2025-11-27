Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı

Aydın Efeler'de sahte nakliye şirketiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, Uşak'taki operasyonda yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:10
Efeler'de başlayan dolandırıcılık operasyonla son buldu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Organize Sanayi Bölgesi merkezli yürütülen soruşturmada, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede delil topladı.

Yürütülen araştırmalar sonucunda olayın şüphelileri ve kullandıkları araçlar belirlendi. Bu tespitlerin ardından ekipler operasyon planladı ve harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte Uşak ilinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

