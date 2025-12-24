DOLAR
Sakarya Akyazı'da 8 Yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı Menenjit Nedeniyle Vefat Etti

Sakarya Akyazı'da 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı menenjit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; sınıf arkadaşlarına profilaksi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:45
Sakarya Akyazı'da 8 Yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı Menenjit Nedeniyle Vefat Etti

Sakarya Akyazı'da 8 yaşındaki çocuk menenjit nedeniyle hayatını kaybetti

Olayın detayları ve alınan önlemler

Tarık Ediz Özkanlı, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuk, kol ağrısı şikayetiyle getirildiği hastanede tedavi altına alındı.

İkinci sınıf öğrencisi Özkanlı, dün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özkanlı hayatını kaybetti.

Tarık Ediz’in cenazesi, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Özkanlı ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrenciler için menenjit şüphesi kapsamında profilaksi tedavisi başlatılması amacıyla velilerle iletişime geçildiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

