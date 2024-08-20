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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Otobüs Terminali Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:26
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Otobüs Terminali Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Önemli Açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalindeki eylemlerle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Transit otobüslerin terminale giriş çıkışları, yolcu iniş ve binişleri aralıksız devam etmektedir" denildi.

Olayların Sebebi İşletmecilerin Kararları

Açıklamada, yolcuların mağduriyetinin belediyeden değil, keyfi sebeplerle terminali kapatma kararı alan bazı firmalardan kaynaklandığı vurgulandı. "Belediye Meclisinin 2022 yılında aldığı karara karşı duruş sergileyen işletmecilerin kapatma eylemi, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak mağduriyet yaşamasına sebep oldu" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların Yapması Gerekenler

Yaşanan sorunların, saat 23.00'ten itibaren işletmecilerin aldığı kapatma kararı ile ilgili olduğu belirtilirken, vatandaşların mağduriyetleri ile ilgili olarak bilet aldıkları acentelerle iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi.

Sürekli Hizmet Vurgusu

Büyükşehir Belediyesi, terminalin kapılarını tüm vatandaşlara açtığını ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, "Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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