Sakarya'da 24 Afgan Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Sakarya'da 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda sürücü tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen S.Ç. (29) isimli şüpheli takibe alındı.
Şüphelinin kullandığı araç, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkiinde durduruldu. Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, S.Ç.'ye 9.267 TL idari para cezası uygulandı ve kullandığı araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.
