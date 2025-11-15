Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 121,8 Gram Ele Geçirildi, 4 Kişi Cezaevine Gönderildi

Hendek'te 10–14 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonda 121,8 gram bonzai ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı, kesinleşmiş cezaları olan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:50
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında toplam 121,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Yakalanan T.O. (40) isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi:

K.T. (34) — 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezası.

M.K. (28)20 yıl 6 ay hapis cezası.

F.K. (37)19 yıl 3 ay hapis cezası.

