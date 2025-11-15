Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 121,8 Gram Ele Geçirildi, 4 Kişi Cezaevine Gönderildi

Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 121,8 Gram Ele Geçirildi
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında toplam 121,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Yakalanan T.O. (40) isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aranan şahıslara yönelik çalışmalar
Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi:
K.T. (34) — 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezası.
M.K. (28) — 20 yıl 6 ay hapis cezası.
F.K. (37) — 19 yıl 3 ay hapis cezası.
