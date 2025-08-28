DOLAR
Sakarya'da Denize Giriş Yasağı: Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Kırmızı Uyarı

Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler yasaklandı; cankurtaranlar kırmızı bayrakla uyarıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:45
Sakarya'da Denize Giriş Yasağı: Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Kırmızı Uyarı

Sakarya'da denize giriş yasağı ilan edildi

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı

Sakarya'da olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

