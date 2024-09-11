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Sakarya'da Devrilen Otomobil Alev Alev Yandı

Akyazı'da devrilen otomobil yangın çıkardı; sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:01
Sakarya'da Devrilen Otomobil Alev Alev Yandı

Sakarya'da Devrilerek Yanan Otomobil Kazası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki otluk alana devrilen bir otomobil, yangın çıkararak kullanılamaz hale geldi. Olay, D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki 54 KL 544 plakalı aracın, Yeniorman Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücü Kaza Sonrası Yaralandı

S.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili devirdi. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak hafif şekilde yaralanan sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına Müdahale

Yangın çıkaran otomobil için olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücünün araçtan çıkmasının ardından yangına müdahale etti fakat otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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