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Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:28
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı

Sakarya'da Asma Tavan Faciası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otomobil koltuk kılıfı üreten işletmenin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sonucunda 3 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Çöken tavanla ilgili olarak, ihbar üzerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve daha fazla bilgi edinmek için yetkililer çalışmalarını sürdürmektedir.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı....

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı....

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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