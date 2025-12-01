Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Sakarya'da kaçakçılığa izin yok: 1 gözaltı

Operasyonun detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Y. (59) isimli şüpheli gözaltına alındı. Ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet kartuş, 65 şişe sahte bandrollü ve gümrük kaçağı alkollü içki ile 103 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

