Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Adapazarı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda M.Y. (59) gözaltına alındı; ruhsatsız tüfek, kaçak içki ve 103 adet gümrük kaçağı hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:01
Sakarya'da kaçakçılığa izin yok: 1 gözaltı

Operasyonun detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Y. (59) isimli şüpheli gözaltına alındı. Ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet kartuş, 65 şişe sahte bandrollü ve gümrük kaçağı alkollü içki ile 103 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

