Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Beşköprü Mahallesi'nde yer alan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Yangın, kısa süre içerisinde yayılarak fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın ihbar edilmesi üzerine, 28 itfaiye aracı ve 60 itfaiye personeli ile birlikte iş makineleri olay yerine sevk edildi. Yangının daha fazla alanı etkilemesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren bir mücadele sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Ayrıca, TOMA ve belediye araçları da destek vererek soğutma çalışmalarına katıldı.

Ulaşımda Kontrol Önlemleri

Yangın sonucunda kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu Ankara yönünde yapılan soğutma çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bölgeyi Ziyaret Ettiler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. Yangının sebebi ve zararın boyutlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.