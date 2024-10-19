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Sakarya'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Kocaali'de kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki Alim Kasap, yapılan aramalar sonucu ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:23
Sakarya'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Sakarya'da Kayıp Yaşlı Adamın Acı Sonu

Sakarya'nın Kocaali ilçesi, Kirazlı Mahallesi'nde 72 yaşındaki Alim Kasap, kestane toplamak için gittiği bahçeden bir daha geri dönmedi.

17 Ekim tarihinde, ailenin durumu fark etmesiyle birlikte kaybolduğu bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan gruplar, dron destekli bir arama gerçekleştirdi.

Ekiplerin çabaları sonucunda Kasap, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki bir dere yatağında hareketsiz bulundu. Yapılan kontrollerde, Kasap'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi, olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

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