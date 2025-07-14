Sakarya'da Kayıp Kişi Bahçesinde Ölü Bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkiinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Fevzi Candemir, bahçesinde ölü olarak bulundu.
Yakınları, Candemir'den haber alamayınca yerel halktan yardım istedi. Kısa sürede durumu öğrenen yetkililer, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk etti.
Yapılan araştırma neticesinde, Fevzi Candemir'in bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulunduğu tespit edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.