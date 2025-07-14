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Sakarya'da Kayıp Kişi Bahçesinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, iki gündür kayıp olan kişi bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 14:39
Sakarya'da Kayıp Kişi Bahçesinde Ölü Bulundu

Sakarya'da Kayıp Kişi Bahçesinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkiinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Fevzi Candemir, bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yakınları, Candemir'den haber alamayınca yerel halktan yardım istedi. Kısa sürede durumu öğrenen yetkililer, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk etti.

Yapılan araştırma neticesinde, Fevzi Candemir'in bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulunduğu tespit edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

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