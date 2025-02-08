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Sakarya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:47
Sakarya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Güzlek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.H.H. yönetimindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç, alkollü olduğu değerlendirilen E.K. tarafından kullanılan 35 BDE 95 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü M.H.H. ile diğer araçlarda bulunan B.H, T.H, Y.E.K. ve F.K., itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, 4 yaralının durumunun iyi olduğu, ancak bir yaralının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı....

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı....

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

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