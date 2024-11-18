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Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:57
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, otomobilin çarptığı bir yaya yaşamını yitirdi. D-650 Kara Yolu'nda, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine seyir eden A.E. yönetimindeki 34 YNA 03 plakalı otomobil, Düzakçaşehir Mahallesi mevkiisinde bir dinlenme tesisinde çalışan Recep Sarıcaya (35) çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale sonrasında Sarıca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sarıca'nın cenazesi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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