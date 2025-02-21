Sakarya'da Scooter ve Motosikletler İçin Geçici Trafik Yasağı

Sakarya'da Scooter ve Motosikletlere Trafik Yasağı

Sakarya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta sonu scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik veriler ışığında, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski değerlendirilmiştir.

Yasak Tarihleri

22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri scooter, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi. Vatandaşların güvenliği için bu tedbirlerin alındığı vurgulandı.