Sakarya'da Sivil Jandarma Toplu Taşıma Denetimi

Sakarya'da sivil kıyafetli ekiplerle toplu taşımaya sıkı takip

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sorunsuz sağlanması amacıyla Kasım ayında sivil kıyafetli trafik personeli ile habersiz denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulama şekli

Denetimlerde ekipler, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek yolcu indirme-bindirme kuralları, hız ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı ile trafik ışık ve işaretlerine uyum konularında kontrol sağladı.

Bulgu ve yaptırımlar

Gerçekleştirilen uygulamalar sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücüye idari para cezası uygulandı. Kurallara uyan sürücülere ise teşekkür edildi.

Vatandaş bilgilendirmesi ve çağrı

Denetimler sırasında yolculara uygulamanın amacı hakkında bilgilendirme yapıldı ve emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Yolculardan, seyahat sırasında şoförlerin yaptığı kural ihlallerini 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Jandarma, benzer denetimlerin şehir genelinde düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

