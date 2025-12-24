DOLAR
Sakarya'da Soğuklar Aktarlara Yöneltti: Bal, Propolis ve Bitki Çaylarına Talep Arttı

Sakarya'da soğuk havalar aktarlara ilgiyi artırdı; bal, propolis ve bitki çayları öne çıkıyor. İşletmeciler ürünlerin önleyici, düzenli kullanımını tavsiye ediyor; fiyatlar yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:36
Sakarya'da Soğuk Hava Aktarlara İlgi Artırdı: Bal, Propolis, Bitki Çayları Ön Planda

Sakarya’da soğuk havaların başlamasıyla birlikte vatandaşlar hastalıklardan korunmak amacıyla aktarlara yöneldi. Bal, propolis ve bitki çaylarına olan talep gözle görülür şekilde arttı.

Hedef: Hastalık Öncesi Korunma

Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Nil Ansari, bitkisel ürünlerin tedavi edici değil, önleyici amaçla kullanılması gerektiğini vurguluyor. Ansari, bu ürünlerin ilaç gibi anlık etki göstermediğini ve düzenli kullanımın önem taşıdığını belirtti.

"İnsanlar, çoğunlukla vitamin eksikliği ya da bağışıklık düşüklüğü sebebiyle hasta oluyor. Bitkisel ürünler ilaç gibi değildir. Hemen etki etmez, düzenli kullanılması gerekiyor. Düzenli kullanımda mutlaka faydasını görüyorlar. Biz bu ürünleri hasta olmadan önce, bağışıklık güçlendirilmesi için tavsiye ediyoruz ama vatandaşlar çoğunlukla hasta olduktan sonra geliyorlar maalesef"

Tercihler ve Yaş Gruplarına Göre Öneriler

Kış döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında bal, propolis, ıhlamur ve çeşitli bitki çayları yer alıyor. Ansari, kullanımda yaşa göre dozajın önemli olduğunu belirterek ailelere şu önerileri verdi.

"Çocuklara miktar olarak daha az, büyüklere ise daha yüksek tavsiye ediyoruz. Çocuklar küçük olduklarından dolayı miktar çok önemli. Bunu her seferinde müşterilerimize özenle söylüyoruz. Çocuklar çoğunlukla kışın grip oldukları için kış çayları veya pekmez tarzı karışımlar tavsiye ediyoruz. Büyüklerimizde romatizma gibi hastalıklar yaşadıkları için, eklemlere iyi gelmesi maksadıyla kuyruk yağlı kremler tavsiye ediyoruz"

Fiyatlar Yükseldi

Hammadde maliyetlerindeki artışın etiketlere yansıdığını kaydeden Ansari, fiyatlarda belirgin yükselişler olduğunu söyledi. Fiyatlandırma hakkında verdiği bilgiler şu şekilde:

"Fiyatlar geçen seneye göre çok değişiklik gösterdi. Hammaddeler yükseldi, fiyatlar iki katına çıktı. Ballarımız saf ve katkısız olduğu için yarım kilosu 500 TL, bir kilosu bin TL civarı. Polen 80 gramı 100 TL, propolis ise 280 ila 380 TL arasında. Kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor."

