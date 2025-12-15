Sakarya'da Sonbahar Doğa Yürüyüşleri: 1 bin 140 Doğasever 9 Rotada

Sakarya'da Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Yoğun İlgi Gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sonbahar doğa yürüyüşleri, bu yıl da doğaseverlerin ilgisini çekti. Etkinlikler, şehrin zengin doğal ve kültürel miraslarını sağlıklı yaşamla birleştirdi.

Rotalarda Sonbaharın Tüm Tonları

Farklı parkurlarda yürüyen katılımcılar, şehrin her köşesinde sonbaharın her tonunu görme fırsatı buldu. Taraklı'nın serin yaylalarından Karasu'nun gizemli longoz ormanlarına, Akyazı'nın sakin göletlerinden Hendek'in yüksek zirvelerine uzanan rotalarda, uzman rehberler eşliğinde doğanın altın sarısı, turuncu ve kızıl tonları yakından gözlemlendi.

1 bin 140 Katılımcı, 9 Farklı Rota

Bu yıl toplamda bin 140 kişinin katıldığı yürüyüşler, 9 farklı rotada gerçekleştirildi. Sezonun en çok ilgi gören parkurları arasında Elmalı Aslanlar Göleti, Dikmen Tepe, Kılıçkaya Zirvesi, Doğançay Şelalesi, Maden Deresi, Acarlar Longozu, Karagöl ve Eskiyayla yer aldı. Katılımcılar, fiziksel aktivite yaparken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buldu.

Belediye Yetkilisinden Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, etkinliklerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu yıl 9 farklı rotada düzenlenen sonbahar doğa yürüyüşlerimiz, Sakarya’nın eşsiz doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören etkinliklerde katılımcılar, doğayla iç içe sağlıklı yaşamı ve sosyal paylaşımı bir arada deneyimleme fırsatı buldu. Yürüyüşlerimize gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm doğa tutkunlarına teşekkür ederiz. 2026’da da vatandaşlarımızı şehrimizin eşsiz doğasıyla buluşturmaya devam edeceğiz"

SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, BU YIL DA DOĞASEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI