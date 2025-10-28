Sakarya'da Takside 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi — 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da takside 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevk edeceği tespit edilen araç takibe alındı.

İncelemede, T.Y. (27) idaresindeki taksi Serdivan ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

