Sakarya'da Takside 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi — 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da durdurulan takside 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin lira ele geçirildi; T.Y. (27) gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:46
Operasyon detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevk edeceği tespit edilen araç takibe alındı.

İncelemede, T.Y. (27) idaresindeki taksi Serdivan ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

